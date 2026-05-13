Инженеры из США приехали в Армению изучать «Маршрут Трампа»

Специалисты американской инженерно-консалтинговой компании AECOM прибыли в Армению для начала работ по изучению местности с целью реализации проекта «Маршрут Трампа» (TRIPР), который должен будет связать Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию, сообщает пресс-служба армянского кабмина..

Делегация инженерно-консалтинговой компании AECOM прибыла 13 мая в республику для изучения местности, передает РИА «Новости».

Цель визита заключается в подготовке к реализации проекта TRIPP. Эта инициатива призвана связать Азербайджан с его нахичеванской автономией.

Зарубежных экспертов уже принял вице-премьер Армении Мгер Григорян. Инженеры приехали в составе группы Фонда глобального сотрудничества Государственного департамента США. Гости представили план технико-экономической оценки и ожидаемые результаты предстоящих исследований.

«Вице-премьер, подчеркнув важность инициативы TRIPP с точки зрения укрепления мира и стабильности в регионе, отметил значимость проводимых работ и представил возможности разблокировки региональных коммуникаций, указав на большой потенциал транзита грузов и ресурсов через территорию Армении», – заявили в пресс-службе армянского кабмина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах передачи транспортного коридора в аренду американской стороне.

Позже Ереван выделил Соединенным Штатам долю в 74% в рамках данного проекта.

В феврале лидеры Армении и Азербайджана обсудили детали запуска этой инфраструктурной инициативы на встрече в Абу-Даби.