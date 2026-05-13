В Киеве произошли взрывы на фоне налета сотен БПЛА на Украину

В Киеве произошли взрывы на фоне сообщений о налете 200 беспилотников на Украину. Об этом в 12:00 по местному времени (совпадает с московским) сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

Как отметили авторы канала, в украинской столице слышна работа систем противовоздушной обороны. Они добавили, что в 12:08 в Киеве была отменена воздушная тревога.

До этого стало известно, что в небе над Украиной заметили около 200 российских беспилотных летательных аппаратов «Герань». Они летели с севера и юга на запад страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российские удары по территории страны. Он отметил, что 12 мая под удар попали 14 областей страны.