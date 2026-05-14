Американская AECOM начала изучение местности в Армении для "Маршрута Трампа"

Группа американской инженерно-консалтинговой компании AECOM по поручению "Фонда партнерства по глобальной инфраструктуре и инвестициям" Госдепартамента США посетила Армению и начала работы по обследованию местности в рамках инициативы "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP). Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

"Представители компании ознакомили вице-премьера Мгера Григоряна с основным направлением и ожидаемыми результатами работ по технико-экономической оценке, которую им предстоит разработать", - говорится в сообщении.

В свою очередь посольство США в Армении сообщает, что делегация во главе со старшим советником Бюро по вопросам экономики, энергетики и бизнеса Госдепартамента США, послом Энн Мари Ястишок встретилась с Григоряном для рассмотрения шагов по продвижению TRIPP. "Делегация, в состав которой вошли также представители Международной финансовой корпорации развития США, зафиксировала значительный прогресс в операционных и юридических вопросах, связанных с TRIPP", - сообщает диппредставительство.

8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Данный проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

2 апреля вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью ТАСС заявил, что подписание соглашения о реализации проекта "Маршрут Трампа" нарушило региональный баланс на Южном Кавказе.