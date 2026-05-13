Журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) обратил внимание на заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен о том, что победа Российской Федерации на Украине станет катастрофой для Европы.

"НАТО прилагает все усилия, чтобы конфликт продолжался", — поделился своей точкой зрения он.

Свое заявление глава датского правительства сделала накануне на Копенгагенском саммите демократии.

В воскресенье посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что государства Европы не показывают заинтересованности в налаживании диалога с российской стороной по вопросу Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял 18 февраля, что Российская Федерация ценит позицию Соединенных Штатов по урегулированию на Украине, при этом наблюдает за попытками Европы сбить Вашингтон с курса, который был согласован в Анкоридже.