Во Франции предупредили об угрожающих водителям «пьяных» оленях

Французская полиция призвала водителей к осторожности из-за неадекватного поведения оленей на дорогах. Об этом пишет Fox8.

В жандармерии Соны и Луары отметили, что «не все участники дорожного движения трезвые», приведя в качестве доказательства видео, на котором олень бегает по кругу, катается на спине и ведет себя не совсем адекватно рядом с проезжей частью.

Полиция уточнила, что весной дикие животные едят почки, забродившие фрукты или разлагающиеся растения, что может привести к опьянению.

«Возможно, сейчас не лучшее время для того, чтобы вести себя на дороге как хозяин», — предупредили водителей представители жандармерии, заметив, что поведение оленей «непредсказуемо».

Ранее в Комсомольске-на-Амуре пьяная обезьяна напала на людей. По информации СМИ, животное воспользовалось моментом во время застолья владельцев, напилось виски и сбежало из дома.