Саммит «Африка вперед» показал, что политический вес президента Франции Эммануэля Макрона «оказался мизерным», а его срыв во время панельной дискуссии вызвал шквал насмешек. Об этом заявил aif.ru эксперт по психологической безопасности, политолог Руслан Панкратов.

Напомним, что в ходе панельной дискуссии на саммите в Кении президента Франции возмутило то, что гости в зале активно переговаривались, не обращая внимания на ораторов. Он подошел к микрофону и попытался призвать участников мероприятия к порядку, заявив, что невозможно говорить о культуре, когда люди «выступают при таком шуме». По словам Макрона, «это полное отсутствие уважения».

При этом на родине такое поведение Макрона встретили с иронией и сарказмом. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети сравнил французского лидера с учителем, который пытается навести порядок в классе, резюмировав, что «желая быть умным, Макрон становится все более и более гротескным».

В свою очередь эксперт по психологической безопасности, политолог Руслан Панкратов уверен, что стычка в Найроби зафиксировала не вспышку раздражения, а растерянность президента Франции.

«Макрон в Найроби сорвался не потому, что его «переболтали» участники, а потому что ему буквально показали его реальный вес — и он оказался мизерным», — пояснил он.

По его словам, сцена, где Эммануэль Макрон кричит «эй, ребята», как раздраженный преподаватель, фиксирует крах его образа, а также показывает, что президент Франции столкнулся с эффектом «проигранной повестки» по всем направлениям, в том числе и демонстрацией того, что Африка больше не желает «стоя слушать» Париж.

«Макрон рассчитывал на площадку «Африка вперед» как на шанс восстановить образ глобального игрока, а столкнулся с холодным фактом: его речь не воспринимают как событие, ее воспринимают как фон», — констатировал Панкратов.

Он отметил, что эти кадры из Найроби — «идеальная метафора завершения макроновского проекта: много позы, много слов о лидерстве, но в зале уже просто разговаривают между собой».

Напомним, что Эммануэль Макрон официально вступил в должность президента Франции 14 мая 2017 года, став самым молодым главой государства в истории страны. Затем он был переизбран на второй срок.

При этом бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь обвинил президента в манипуляциях. По его словам, Макрон является «инженером хаоса», а на его рабочие методы оказывает влияние ревность и манипулятивность.