Лидер Колумбии предсказал провал плану Трампа присоединить Венесуэлу
Президент Колумбии Густаво Петро отверг притязания главы США Дональда Трампа на Венесуэлу, заявив, что идеи Трампа противоречат наследию Симона Боливара. Об этом Петро написал в соцсети X, передает РИА Новости.
Ранее Трамп заявил, что «всерьез рассматривает» возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом США. В беседе с корреспондентом Fox News американский президент сослался на «нефтяные запасы Венесуэлы на 40 триллионов долларов» как на причину появления у него такой идеи.
Позже в официальном аккаунте Белого дома опубликовали скриншот поста Трампа с Венесуэлой, окрашенной на карте в цвета американского флага. Трамп подписал свою публикацию словами «51-й штат».
«Этот официальный твит Белого дома полностью противоречит идеям Симона Боливара. Эта новая концепция правительства США неосуществима без воли народа Венесуэлы», - так это прокомментировал Петро.
Он добавил, что в случае присоединения к США венесуэльцам пришлось бы «предать своего сына» - Симона Боливара, «основателя Великой Колумбии и освободителя Венесуэлы».
Симон Боливар - центральная фигура латиноамериканской идентичности, военный и политический лидер XIX века, возглавивший борьбу за независимость испанских колоний в Южной Америке. Для Венесуэлы и региона Боливар - это символ борьбы против колониализма и иностранного вмешательства.