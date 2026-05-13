NYT: Иран сохранил около 70 процентов своего ракетного арсенала

Несмотря на заявления Белого дома об уничтожении военной мощи Ирана, Исламская Республика сохранила порядка 70 процентов ракетного арсенала, а также восстановила доступ к большинству пусковых площадок в районе Ормузского пролива. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американскую разведку.

Авторы материала отмечают, что у Ирана появился оперативный доступ к 30 из 33 своих ракетных объектов вдоль Ормузского пролива, что создает потенциальную угрозу для американских военных кораблей.

Также разведчики утверждают, что Тегеран вернул доступ к 90 процентам подземных хранилищ и пусковых установок по всей стране, которые теперь считаются частично или полностью готовыми к эксплуатации. Газета отмечает, что президент США Дональд Трамп и его команда переоценили масштаб ущерба, нанесенного иранским ракетным объектам, и недооценили стойкость Ирана.

Ранее американский лидер назвал ответ Ирана на предложение Соединенных Штатов по урегулированию конфликта совершенно неприемлемым.

8 мая сообщалось, что в акватории Ормузского пролива начались боестолкновения между армиями Соединенных Штатов и Ирана. В регионе были слышны взрывы.

До этого Вооруженные силы Ирана ударили по американским военным, которые атаковали их танкер, сообщило в тот же день иранское гостелерадио IRIB, сославшись на военный источник.