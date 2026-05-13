СМИ: новый коррупционный скандал стал кошмаром для Зеленского

Politico: новый коррупционный скандал на Украине стал кошмаром для Зеленского
Очередной коррупционный скандал на Украине стал кошмаром для президента Владимира Зеленского, для которого наступило крайне неблагоприятное время, сообщает Politico.
Издание подчеркивает, что Зеленский стремится к скорейшему вступлению Украины в Евросоюз, однако расследование антикоррупционных органов против его ближайшего окружения создает значительные препятствия.
На этой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура выдвинули обвинения бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку в легализации более 460 млн гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области.
Суд уже арестовал недвижимость, фигурирующую в этом деле. Впоследствии ведомства сообщили, что в деле фигурируют еще шесть человек.