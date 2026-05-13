Девять лет спустя: Трамп возвращается в Пекин за «большой сделкой»

Президент США Дональд Трамп с 13 по 15 мая будет в Китае с официальным визитом: это первый визит американского лидера в КНР с 2017 года - тогда президентом тоже был Трамп. Эксперты предупреждают, что на кону переговоров Трампа с главой Китая Си Цзиньпином находится будущее мировой торговли, растущая напряженность на Тайване и конкуренция в сфере передовых технологий.

Подготовка к визиту

Меры безопасности вокруг исторической площади Тяньаньмэнь в Пекине усилены уже несколько дней, а в социальных сетях ползут слухи о проведении специального парада или некоего масштабного, тщательно отрепетированного шоу. Подготовка к этому важнейшему событию началась тихо, однако Китай, судя по всему, намерен устроить впечатляющий прием для Трампа, отмечает BBC News.

Визит будет включать в себя официальные переговоры, банкет и посещение Храма Неба - комплекса императорских храмов, где правители древности молились о богатом урожае. И Трамп, и Си надеются, что и этот визит не останется бесплодным. Предстоящий саммит двух мировых лидеров обещает стать одной из самых значимых встреч за последние годы.

С экономической точки зрения продолжающаяся торговая война с США и конфликт в Иране могут быть плохими новостями для Си, однако с идеологической и политической позиций они стали для него настоящим подарком, и он наверняка чувствует, что находится в сильной позиции. Этот визит может заложить основу для будущего сотрудничества - или конфликта - на годы вперед.

Тема войны против Ирана

Выступая перед журналистами в Белом доме перед поездкой в Китай, Трамп заявил, что проведет «долгий разговор» об Иране с китайским лидером. Китай пытается незаметно вмешаться в качестве миротворца в войну, которая длится уже третий месяц. Пекин присоединился к Пакистану в качестве посредника.

В марте официальные лица в Пекине и Исламабаде представили план из пяти пунктов, направленный на достижение прекращения огня и возобновление работы Ормузского пролива. А за кулисами, по данным BBC News, китайские чиновники мягко подталкивали своих иранских коллег к переговорам.

Китай стремится к прекращению этой войны. Экономика страны борется с замедлением роста. Рост цен на нефть привел к увеличению стоимости товаров, изготовленных с использованием нефтехимических продуктов - от текстиля до пластмасс. Для некоторых производителей в Китае затраты выросли на 20 процентов.

Однако Китай обладает завидными запасами нефти, а лидерство в области возобновляемых источников энергии и электромобилей защитило Пекин от наихудших последствий топливного кризиса. Если Китай вмешается в иранский кризис и поможет США, он точно захочет что-то получить взамен.

Вопрос Тайваня

Еще одной темой переговоров без сомнений станет будущее Тайваня. Администрация Трампа посылает противоречивые сигналы по тайваньскому вопросу. В конце 2025 года США объявили о сделке с Тайванем по поставкам оружия на сумму 11 миллиардов долларов, что вызвало гнев китайского правительства.

Однако в то же время Трамп преуменьшил готовность США защищать Тайвань. Также он ввел 15-процентную пошлину на товары из Тайваня и обвинил Тайбэй в краже производства полупроводников у США.

Китай дал понять, что Тайвань представляет собой приоритет на этих переговорах. Министр иностранных дел страны Ван И заявил на прошлой неделе, что надеется на «правильный выбор» США по Тайваню.

Некоторые аналитики полагают, что китайские официальные лица могут настаивать на изменении формулировок по Тайваню, принятых в 1982 году. Согласно последним заявлениям Вашингтона, текущая политика США заключается в том, что они «не поддерживают» независимость Тайваня. Вопрос в том, сможет ли Пекин добиться более жесткой формулировки, например: «США выступают против независимости Тайваня».

Как заявил эксперт по американо-китайским отношениям Джон Делури, даже если Трамп скажет что-то неожиданное, что будет выглядеть как «капитуляция по Тайваню», китайцы знают, что не стоит придавать этому большого значения: президент США не слишком осторожен в выборе выражений и через неделю может отменить свои слова новым постом в соцсети.

Торговая война

На протяжении большей части 2025 года США и Китай находились на грани новой торговой войны. Трамп неоднократно повышал и понижал пошлины на китайские товары. Временами тарифы достигали уровней, превышающих сто процентов.

В ответ Китай сократил экспорт редкоземельных минералов в США и закупки американской сельскохозяйственной продукции, что ударило по фермерам в ключевых штатах, проголосовавших за Трампа.

Накал страстей значительно понизился с тех пор, как Трамп и Си встретились лицом к лицу в Южной Корее в октябре прошлого года. Однако лидерам стран будет о чем поспорить во время саммита в Пекине. Трамп будет настаивать на увеличении закупок Китаем американской сельскохозяйственной продукции. Китай, в свою очередь, потребует, чтобы американцы прекратили недавно объявленное расследование, которое может дать Трампу повод вновь ввести более высокие пошлины.

По мнению аналитиков, Си хочет, чтобы эта встреча прошла успешно, поскольку Китаю необходима стабильность в мировой экономике.

Технологии

Успешное разрешение сложного вопроса о китайской собственности и управлении популярной соцсетью TikTok в США стало «редким счастливым концом» для американо-китайского взаимодействия в сфере технологий, отмечает BBC News. Часто это взаимодействие сопровождается обвинениями и подозрениями.

Эта динамика проявляется в гонке за разработку систем искусственного интеллекта (ИИ), возможно, ключевого технологического достижения современности. Ситуация осложняется обвинениями со стороны США, что китайские компании «воруют» американский ИИ.

Мнения экспертов

Если Трампу удастся убедить Си продлить торговое перемирие и осуществить крупные закупки американской сельскохозяйственной продукции, это станет «важным достижением», заявил газете Financial Times Ник Бернс, посол США в Китае при Джо Байдене.

Во время визита Трамп надеется добиться заметных дипломатических «побед», которые он сможет увезти домой - вроде продажи самолетов Boeing и соевых бобов, а также, возможно, создания новой «торговой палаты» для урегулирования конфликтов между двумя странами, отметил в беседе с FT эксперт по китайской политике Нил Томас.

По его мнению, личные взаимоотношения между Си и Трампом, а также субъективные впечатления Трампа от этого визита, имеют огромное значение для всего остального в американо-китайских отношениях, поскольку оба лидера - ключевые лица в своих странах, принимающие решения в области внешней политики.

Но на этот раз Трамп столкнется с более уверенным в себе Китаем. Несмотря на многочисленные экономические проблемы, китайские власти считают, что превосходят США в вопросах торговли и экспортного контроля.

Бывший старший аналитик ЦРУ по Китаю Кристофер Джонсон заявил, что Трамп воображает себя архитектором «большой сделки» с Китаем, которая закрепит его место в истории. Для Си же речь идет о том, чтобы выиграть время для «полного разрыва с Западом и вытеснения его роли в глобальной цепочке поставок передового производства».