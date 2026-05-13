В США нашли новое объяснение синяку на руке Трампа

В американских социальных сетях получила развитие дискуссия о происхождении загадочного следа на руке президента Дональда Трампа. Пользователи выдвинули новую, довольно ироничную версию: виновницей синяка могла стать его супруга Мелания Трамп, пишет издание Irish Star.

Ажиотаж спровоцировали официальные снимки с мероприятия в Белом доме, где президентская чета позировала с матерями военнослужащих. Фанатские лупы мгновенно вычислили неестественное потемнение на коже, которое, судя по наложению, пришлось на то самое место, за которое Мелания держала мужа.

По мнению комментаторов, интенсивное рукопожатие просто стерло часть тонального крема, обнажив либо гематому, либо природную пигментацию. В шутливой манере один из юзеров заявил, что след остался именно из-за хватки первой леди.

Администрация Белого дома ранее уже комментировала подобные отметины на руках президента, объясняя их исключительно чрезмерно крепкими рукопожатиями во время многочисленных встреч.

Сам Трамп в начале года признался в интервью, что принимает аспирин, который разжижает кровь и может способствовать появлению гематом. Также ранее в окружении президента упоминали, что один из синяков мог стать результатом обычного удара о стол. Тем временем New York Post информирует, что в конце мая глава государства пройдет плановый медосмотр в военном госпитале. В следующем году американскому лидеру исполнится 80 лет.