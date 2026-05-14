У вернувшихся в Нидерланды пассажиров MV Hondius не выявили хантавирус

Все 26 пассажиров круизного лайнера MV Hondius, прибывших в Нидерланды эвакуационными рейсами с Канарских островов, получили отрицательные результаты тестов на хантавирус. Об этом говорится в заявлении Королевского института общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM).

Отмечается, что пассажиры прибыли двумя рейсами в ночь с 11 на 12 мая на авиабазу Эйндховен, где экстренно прошли медосмотр и сдали тесты на хантавирус. Лабораторные исследования проводились RIVM совместно с медицинским центром Университета имени Эразма Роттердамского. Так, в Нидерландах насчитывается только трое заболевших граждан, которые в начале мая были эвакуированы с судна, стоявшего в тот момент на якоре у берегов Кабо-Верде.

В институте отметили, что тестирование является частью протокола раннего выявления возможного заражения вирусом.

Несмотря на отрицательные результаты, для всех репатриированных в Нидерланды пассажиров действует обязательный домашний карантин длиной в шесть недель, соблюдение которого будет контролироваться сотрудниками Минздрава страны.