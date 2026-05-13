Над регионами России за ночь сбили 286 украинских БПЛА

В течение ночи российские системы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку, уничтожив 286 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами страны и морскими акваториями. Об этом сообщает ТАСС.

В Минобороны РФ уточнили, что воздушные цели были перехвачены в период с 20:00 12 мая до 07:00 13 мая над рядом областей, Краснодарским краем, Калмыкией, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.

По данным ведомства, силы ПВО работали сразу на нескольких направлениях, предотвращая возможные последствия атак.

Дмитриев посоветовал Ермаку нанять "мирную гадалку"

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев иронично высказался в адрес Андрея Ермака, предложив ему воспользоваться услугами «мирной гадалки» на фоне резонансных сообщений в СМИ. Об этом сообщает ТАСС.

Поводом для комментария стала информация о том, что Ермак якобы обращался к гадалке при принятии важных решений, на что Дмитриев в соцсети X ответил: «Мир — лучшая магия».

Ранее также появились сведения о предъявленных Ермаку обвинениях, связанных с предполагаемой легализацией крупных денежных средств при строительстве элитной недвижимости под Киевом.

РФ и Китай предотвратили новый виток напряженности на Ближнем Востоке

По словам посла КНР в России Чжана Ханьхуэя, взаимодействие Москвы и Пекина в Совете Безопасности ООН помогло избежать усиления напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

Китай и Россия выступили против проекта резолюции по безопасности судоходства в Ормузском проливе, сочтя документ несбалансированным, что, как отметил дипломат, способствовало снижению рисков эскалации и открыло путь к временному прекращению огня.

Чжан Ханьхуэй также подчеркнул, что Москва и Пекин продолжают тесную координацию по ближневосточной повестке, а главы внешнеполитических ведомств двух стран регулярно обсуждают ключевые международные вопросы.

Онищенко: россиянам хантавирус не угрожает

Академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что распространение хантавируса не представляет угрозы для жителей России, поскольку инфекция давно изучена и находится под контролем специалистов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, заболевание хорошо поддается профилактике при своевременном проведении мер по борьбе с грызунами, которые считаются основными переносчиками вируса, а методы лечения уже давно известны медикам.

Вместе с тем эксперт допустил, что в перспективе вирус может измениться и стать более заразным, если произойдут мутации, усиливающие передачу инфекции между людьми.

Глава МИД Испании предложил ЕС создать единую армию

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил о необходимости усиления оборонного суверенитета Европейского союза и предложил рассмотреть идею формирования единой европейской армии. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, текущая международная обстановка, включая вовлеченность США в ближневосточные процессы, может стать стимулом для того, чтобы ЕС активнее развивал собственные оборонные возможности и меньше зависел от внешних союзников.

При этом министр подчеркнул, что речь не идет о разрыве с НАТО, однако эффективность альянса в обеспечении коллективной безопасности вызывает вопросы, если его механизмы действуют недостаточно активно.