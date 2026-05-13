Рубио прилетел в Пекин в костюме Мадуро и вызвал насмешки

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио попал в неловкую ситуацию из-за выбора гардероба для исторического визита в Пекин. Он облачился в серый спортивный костюм. Такой же носил Мадуро в день его захвата США. Снимок Рубио на борту президентского борта опубликовал в соцсетях помощник главы администрации Стивен Ченг.

© Московский Комсомолец

В подписи к фотографии представитель Белого дома едко назвал этот наряд «костюмом "Венесуэла"», напрямую отсылая к линейке Nike Tech.

Проведенная параллель мгновенно превратила лук главного дипломата в мем. Государственный визит президента Дональда Трампа в Китайскую Народную Республику (КНР) запланирован на 13–15 мая.

Американского президента сопровождает многочисленная делегация, нацеленная на обсуждение вопросов экономики, торговли и урегулирования конфликта с Ираном. Ожидается, что на переговорах с председателем Си Цзиньпином также будет подниматься тайваньский вопрос.