Трамп попросит Си Цзиньпина открыть рынок КНР для США

Президент США Дональд Трамп перед началом государственного визита в Китай заявил, что главным вопросом переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином станет открытие китайского рынка для американских компаний.

«Я обещаю, что, когда мы встретимся, а это произойдёт уже через несколько часов, я выдвину именно эту просьбу в первую очередь. Я никогда не видел и не слышал о какой-либо идее, которая была бы более выгодной для наших невероятных стран», — написал Трамп в Truth Social.

Американский лидер также назвал ложным сообщение CNBC о том, что глава Nvidia Дженсен Хуанг был включён в делегацию в последний момент. Трамп перечислил десятки топ-менеджеров крупнейших корпораций, которые едут с ним в КНР, включая Илона Маска и Тима Кука.

Визит Трампа в Пекин продлится до 15 мая. Лидеры обсудят торговлю, энергетику, стратегическую стабильность, а также ситуацию вокруг Ирана и Тайваня.

Дональд Трамп совершает государственный визит в Китай с 13 по 15 мая. Это его первая поездка в Пекин после возвращения в Белый дом и вторая за всю его политическую карьеру (предыдущая состоялась в 2017 году). Ожидается, что экономическая повестка станет центральной на переговорах. Трамп ещё до встречи публично сформулировал свой главный запрос — большая открытость китайского рынка для американского бизнеса.

Состав делегации, в которую вошли руководители крупнейших технологических, финансовых и промышленных корпораций США, подчёркивает серьёзность экономических намерений Вашингтона.

В последний раз лидеры США и КНР встречались в октябре 2025 года в Пусане на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.