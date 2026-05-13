Российский президент Владимир Путин смог «заметить время». Именно он как уникальная личность дает надежду всей цивилизации, рассказал председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, пишет ТАСС.

«Президент Путин является уникальной и незаменимой для своего времени личностью. Он дает надежду не только России, но и всей цивилизации, так как показывает, что есть способы бороться за свободу иначе, не так, как это делают другие», — отметил он.

По словам Додика, Путин добивается своих целей «не диктатом и не другими методами, которые являются просто другой упаковкой фашизма». Политик добавил, что если бы в этот момент не появилась такая личность, как президент России, «сегодня мы бы жили в однополярном мире, который управляется меньшинством некоторых отдельных личностей Запада».

Как указал Додик, Владимир Путин также является синонимом новой цивилизации и многополярного миропорядка.