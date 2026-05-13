Рубио отправился в Китай в спортивном костюме, как у Мадуро

Госсекретарь США Марко Рубио выбрал для визита в Китай спортивный костюм, напоминающий одежду венесуэльского лидера Николаса Мадуро после его похищения. На сходство обратило внимание издание NewsNation.

Директор по коммуникациям Белого дома поделился фотографией госсекретаря Рубио на борту Air Force One, написала в X корреспондент Келли Мейер. Она отметила, что это тот же спортивный костюм, в котором был запечатлен Мадуро после похищения на борту американского военного корабля «Иводзима».

После появления Николаса Мадуро в этом костюме продажи модели резко возросли. На аукционах цена подскочила со 180 до 500-1 000 долларов.

Фото Рубио появилось на следующий день после интервью Трампа, в котором он предложил присоединить Венесуэлу в качестве 51-го штата. Президент США отправился в Китай с визитом, который пройдет 13-15 мая.

США и Венесуэла начали восстанавливать дипломатические отношения после военной операции в Каракасе в начале января. Тогда Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены в Нью-Йорк. Вашингтон утверждает, что они причастны к «наркотерроризму». Временным руководителем Венесуэлы стала вице-президент страны Делси Родригес. Она заявила, что Венесуэла никогда не станет частью США.