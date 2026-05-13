Порошенко* предупредил о важных последствиях коррупционного скандала для Украины

Бывший президент Украины Пётр Порошенко* предупредил, что коррупционный скандал будет иметь важные последствия для страны.

«К сожалению, подобные коррупционные скандалы в военное время создают серьёзные проблемы для страны», — сказал он в интервью Politico.

По мнению Порошенко, подобные скандалы подрывают обороноспособность, наносят ущерб международной репутации и не способствуют европейской интеграции.

Ранее в Associated Press писали, что Владимир Зеленский оказался в неловком положении из-за обвинения, предъявленного экс-главе его офиса Андрею Ермаку.

В МИД России заявили, что коррупционный скандал вокруг Ермака может привести к сокращению объёмов выделяемой Киеву военной помощи.

* Внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.