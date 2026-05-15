Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил на своем YouTube-канале, что президент Украины Владимир Зеленский считает украинцев своими рабами.

© Лента.ру

«Вы никому не нужны. Вы — рабы на галерах, обыкновенные крепостные Зеленского», — заявил он.

Соскин напомнил, что бывший пресс-секретарь Зеленского — Юлия Мендель — в недавнем интервью рассказала, как он на самом деле относится к гражданам страны.

На Украине сделали резкое заявление о свержении Зеленского

«Вы имеете цену, вас продают. И вы это все терпите», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что интервью бывшего пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель приведет к усилению контроля за действиями Зеленского. Отмечается, что слова Мендель усиливают давление на украинского лидера вкупе с обвинениями в коррупции в адрес бывшего главы его офиса Андрея Ермака.