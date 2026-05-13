В Пекине заявили, что в иранском конфликте не останется победителей

В вооруженном противостоянии вокруг Ирана не может быть выигравшей стороны. Такое мнение выразил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй в беседе с ТАСС.

Дипломат напомнил, что Пекин и Исламабад совместно разработали план из пяти пунктов для прекращения боевых действий. Речь идет о немедленном прекращении огня, запуске мирных переговоров, защите гражданской инфраструктуры и навигации, а также о соблюдении Устава ООН.

По словам посла, эти предложения уже придали существенный импульс процессу деэскалации. Чжан Ханьхуэй также сослался на четыре принципа, ранее сформулированных председателем КНР Си Цзиньпином.

Пекин настаивает на мирном сосуществовании, уважении суверенитета государств и верховенстве международного права. В китайском руководстве уверены, что именно такой подход должен лечь в основу выхода из затяжного кризиса на Ближнем Востоке.

