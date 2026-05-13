Додик заявил, что его политика не нравится Брюсселю

Председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик рассказал в интервью ТАСС, что в его адрес поступают угрозы из-за тесных связей Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) с Россией, в том числе из Брюсселя.

"Мое политическое значение никуда не исчезло, а это не нравится бюрократии Брюсселя и некоторым европейским администрациям. Они так же, как и всегда, относятся к моей деятельности. Конечно, я получал угрозы и слышал о том, что мне не следовало бы приезжать в Москву. Для них это не День Победы, они переделали его в День Европы - так они просто бегут от факта, что это День Победы. Но они уже прекрасно знают, что такие угрозы на меня не влияют и я остаюсь свободным в своем выборе, в отличие от самой Европы", - ответил он на вопрос, прекратились ли угрозы в его адрес и попытки покушения после того, как он перестал быть президентом Республики Сербской.