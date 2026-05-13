Пентагон задумался переименовать операцию против Ирана в «Кувалду»

Пентагон обсуждает возможность смены названия военной операции против Ирана с «Эпическая ярость» на «Кувалда» (Operation Sledgehammer). Об этом со ссылкой на двух чиновников США сообщил телеканал NBC News.

Отмечается, что такое решение может быть принято в случае срыва перемирия. По словам собеседников телеканала, подобные обсуждения подчеркивают серьезность намерений администрации американского лидера Дональда Трампа вернуться к атакам на Исламскую Республику.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США достигли с Ираном неких «договоренностей». Он пригрозил Тегерану продолжением американской военной операции «Эпическая ярость», если иранская сторона не выполнит условия «сделки» с Вашингтоном.