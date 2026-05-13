Мировое потребление вина упало до минимума за 70 лет

Мировой спрос на вино падает уже четвертый год кряду и по итогам 2025 года обвалился до самого низкого уровня за почти семь десятилетий. Виноделы фиксируют устойчивый спад, начавшийся еще в 2018 году, и связывают его с тектоническими сдвигами в образе жизни потребителей, сообщают РИА Новости.

Общий объем выпитого в мире вина за год сократился на 2,7 процента и составил 208 миллионов гектолитров. Траектория снижения остается стабильной, а с 2018 года мировые объемы просели уже на 14%. Эксперты указывают на смену поколений, изменение привычек, а также на затяжное инфляционное давление, снизившее покупательную способность домохозяйств.

Крупнейшим рынком сбыта остаются Соединенные Штаты, однако и там зафиксирован спад на 4,3%— до 31,9 миллиона гектолитров. Классические европейские экономики пьют значительно меньше: Франция сократила потребление до 22 миллионов, а Италия рухнула сразу на 9,4%. Россия сохранила седьмую строчку в глобальном рейтинге с показателем 8 миллионов гектолитров, что на 5,5% ниже уровня прошлого года.

Наибольшее падение в относительных цифрах среди топ-20 стран продемонстрировали Нидерланды и Италия, а также Китай, который с 2018 года теряет в среднем по два миллиона гектолитров ежегодно. В то же время на фоне общего пессимизма резкий скачок спроса показала Бразилия, где потребление взлетело почти на 42%. Заметно вырос интерес к вину также в Румынии и Японии, отчасти компенсируя общемировой негативный тренд.