Во Франции требуют возобновить дело против Люка Бессона об изнасиловании

Прокуратура при Апелляционном суде Франции ходатайствует о возобновлении расследования в отношении режиссера Люка Бессона, которого актриса Сэнд Ван Рой обвинила в изнасиловании. Об этом во вторник, 12 мая, сообщило агентство AFP.

Основанием для возобновления дела стали результаты анализа образцов ДНК на предмете одежды заявительницы, проведенного голландской лабораторией. Прокуратура подчеркивает, что новые обстоятельства связаны только с пересмотром решения о прекращении следствия.

В мае 2018 года актриса обратилась в полицию с заявлением, что Бессон подсыпал ей наркотики в чай в отеле «Бристоль» и изнасиловал. Токсикологический анализ оказался отрицательным. В феврале 2019 года прокуратура Парижа закрыла дело, однако позже расследование возобновляли, но судебные органы четырежды отклоняли иски актрисы.

