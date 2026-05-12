Украинский журналист Анатолий Шарий обвинил президента Украины Владимира Зеленского и бывшего главу его офиса Андрея Ермака в сатанинских ритуалах (Международное движение сатанизма (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена). В своем Telegram-канале публицист утверждает, что политики «совершенно уверены в том, что их охраняет дьявол».

Шарий утверждает, что в начале строительства коттеджного поселка кооператив «Династия», который связывают с экс-вице-премьером Алексеем Чернышовым, Ермаком и Зеленским, освятил священник, а через год на стройку привезли песок, украденный с кладбища.

«Ермак и Зеленский посчитали необходимым использовать песок с кладбища по той же самой причине, по которой они несколько раз участвовали в достаточно жутких мероприятиях, называя их «мессами». Как Ермак, так и Зеленский совершенно уверены в том, что их охраняет дьявол», — считает Шарий.

Также журналист напомнил, что на руке у Ермака якобы браслет, который «был на руке покойника определенное количество дней».

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак увлекается магическими и эзотерическими практиками, заявила экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. По ее словам, маги соратника украинского лидера «собирают воду с трупов и делают какие-то куклы». Ермак далеко не единственный в украинской политике, кто практикует магические ритуалы, подчеркнула Мендель. Политолог Владимир Скачко подтвердил, что представители политической элиты Украины регулярно обращаются к гадалкам.

Ранее обвинения в адрес Ермака назвали частью плана по принуждению Украины к миру.