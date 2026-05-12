Трамп заявил, что США не нужен альянс НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что его стране не нужен альянс НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время разговора с журналистами он заявил, что США не нуждается в НАТО. Кроме того, Трамп снова рассказал о том, что его разочаровали действия альянса в рамках конфликта США и Ирана. По его словам, НАТО не пришли на помощь США, хотя Белый дом рассчитывал на это.

«НАТО не было с нами, когда мы хотели, чтобы они были», — заявил он.

Отметим, что Трамп уже не в первый раз высказывает свое недовольство позицией НАТО по отношению к конфликту в Иране — альянс осудил военную агрессию со стороны США.

Ранее Трамп заявил, что НАТО не придет на помощь США в случае крупного конфликта.