$73.7987.38

Трамп заявил, что США не нужен альянс НАТО

Андрей Дуванов

Президент США Дональд Трамп заявил, что его стране не нужен альянс НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп заявил, что США не нужен альянс НАТО
© Global Look Press

Во время разговора с журналистами он заявил, что США не нуждается в НАТО. Кроме того, Трамп снова рассказал о том, что его разочаровали действия альянса в рамках конфликта США и Ирана. По его словам, НАТО не пришли на помощь США, хотя Белый дом рассчитывал на это.

«НАТО не было с нами, когда мы хотели, чтобы они были», — заявил он.

Отметим, что Трамп уже не в первый раз высказывает свое недовольство позицией НАТО по отношению к конфликту в Иране — альянс осудил военную агрессию со стороны США.

Ранее Трамп заявил, что НАТО не придет на помощь США в случае крупного конфликта.