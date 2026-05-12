Иран выставил жесткие требования Вашингтону

Иранские власти выдвинули пять жестких условий, выполнение которых является обязательным для возобновления переговорного процесса с США по урегулированию военного конфликта. Как сообщает агентство Fars со ссылкой на информированный источник, без реализации этих требований доверие между сторонами невозможно.

© Global look

Список требований Тегерана включает прекращение боевых действий на всех фронтах, прежде всего в Ливане, отмену антииранских санкций, разблокировку замороженных финансовых активов, а также выплату компенсаций за ущерб, нанесенный в ходе военных столкновений. Кроме того, принципиальным пунктом является признание суверенных прав Ирана на Ормузский пролив.

Позиция Тегерана была доведена до американской стороны через пакистанского посредника. Иран подчеркнул, что сохранение морской блокады в Аравийском море и Оманском заливе подрывает шансы на долгосрочное мирное соглашение.

Президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что в ходе поездки в Пекин будет обсуждать иранский вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином.