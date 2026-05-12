Польша отменила выплаты на детей украинских беженцев

Украинские беженцы, не имеющие официального трудоустройства в Польше, больше не смогут претендовать на получение детских пособий. Об этом сообщило издание Money.pl.

Закон о помощи гражданам Украины, принятый в 2022 году, изначально предоставлял беженцам свободный доступ к польскому рынку труда и семейным пособиям. Однако после нескольких пересмотров последняя поправка привязала право на получение пособия по уходу за ребенком к факту занятости родителей.

Изменения в правилах выплаты пособия «800 плюс» (эквивалент примерно 200 долларов) коснутся около 150 тысяч детей из Украины. Теперь для получения пособия гражданам Украины, проживающим на территории Польши, необходимо документально подтвердить свою занятость и законное пребывание в стране.

Польские журналисты ранее сообщили, что украинцев начали депортировать из Польши с последующей принудительной мобилизацией в Вооруженные силы Украины.

Между тем правительство Ирландии разрабатывает схему поощрения возвращения украинских беженцев на родину, которая может включать денежные выплаты.