Лидеры трех стран ЕС выступили за переговоры с Россией
Президенты Словакии, Чехии и Австрии Петер Пеллегрини, Петр Павел и Александер ван дер Беллен выступили за диалог Европейского союза (ЕС) с Россией по Украине. Об этом журналистам рассказал словацкий лидер, передает ТАСС.
По его словам, ЕС следует выбрать авторитетного представителя для переговоров с Москвой. Пеллегрини подчеркнул, что наладить диалог «непросто, но необходимо».
Ранее Пеллегрини поприветствовал решение Украины возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба» для Словакии и Венгрии.
«В сегодняшней геополитической ситуации, когда цены на энергоносители стремительно растут, нефть из "Дружбы" поможет стабилизировать стоимость топлива», — заявил он.