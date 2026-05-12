Кейт Миддлтон возвращается к королевским обязанностям после ремиссии рака

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон готовится к своему первому зарубежному рабочему визиту после ремиссии в лечении онкологии. Супруга принца Уильяма возобновляет исполнение официальных королевских обязанностей.

Согласно сообщению Кенсингтонского дворца, в середине мая принцесса совершит двухдневную поездку в итальянский город Реджо-Эмилия. Миддлтон планирует встретиться с детьми, их родителями и местными педагогами, чтобы ознакомиться с одной из инновационных методик воспитания.

Представитель дворца отметил, что принцесса с нетерпением ожидает возможности лично оценить, как подход Реджио-Эмилии создает среду, в которой природа и теплые человеческие отношения способствуют развитию детей, передает издание Page Six.

Недавно Миддлтон вновь привлекла к себе внимание во время недавнего мероприятия в саду Букингемского дворца, покорив гостей и поклонников своими изяществом и мастерством. Поклонников поразило ее умение с легкостью передвигаться по траве на высоких шпильках.

Супруга принца Уильяма появилась на публике в эффектном образе, выбрав платье, шляпу и туфли от бренда Self Portrait. Особое восхищение вызвали украшения: браслет, ранее принадлежавший принцессе Диане, и серьги из коллекции королевы Елизаветы II.