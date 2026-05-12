Экс-нардеп заявил, что в США могут выступить против Зеленского

Представители Демократической партии США могут выступить против Владимира Зеленского, если в его адрес прозвучат обвинения в коррупции. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник для News.ru.

По мнению Олейника, критическое интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского и задержание экс-главы его офиса Андрея Ермака произошли в одно время не просто так. Бывший депутат считает, что эти события спланированы в США, как способ давления на Зеленского.

«Американцы ударили в бубен, как хозяева, чтобы слуга начал действовать так, как договаривались в Анкоридже. Прямое давление на Зеленского недопустимо. Тот же Рубио заявляет: “Мы не указываем, мы просто говорим: у вас нет карт”. То же самое говорит и Трамп. Когда они не просто давят, а заходят со стороны коррупции, там не найдется и демократов, которые встали бы на его сторону», — заявил он.

Ранее Ермаку предъявили подозрение в причастности к легализации средств, полученных преступным путем — он может быть причастен к отмыванию денег на строительстве элитного жилья под Киевом. Согласно данным следствия, речь может идти о сотнях миллионов гривен (более 770 миллионов рублей).