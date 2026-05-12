Ермак советовался с гадалкой по кадровым решениям

Андрей Ермак, экс-глава офиса Владимира Зеленского, нередко также называемый в СМИ «серым кардиналом», советовался с гадалкой по кадровым решениям, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.

По данным следствия, во время обыска были обнаружены документы, объясняющие ряд кадровых перестановок в ведомствах Украины.

В частности, удалось найти папку с надписью «СБ Украины: программа максимум», в которой находились планы назначений на руководящие должности в СБУ.

Кроме того, силовики изъяли «доказательства влияния» на Государственное бюро расследований, Офис генпрокурора и Минфин Украины.

Сторона обвинения заметила, что среди бумаг удалось найти переписку, в которой упоминается некая гадалка, которая «может дать правильные советы по кадрам».

Ранее сообщалось, что Ермак на протяжении многих лет увлекался «магическими ритуалами», привозил людей, называющих себя «волшебниками», «колдунами», из Израиля, Грузии и Латинской Америки для проведения мистических обрядов.