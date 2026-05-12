"Антибаллистическая коалиция" создается в Европе. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. По словам главы киевского режима, результат уже близок.

Как написал Зеленский в мессенджере, Киев с союзниками постепенно продвигает тему производства антибалистики в Европе. Это стоит того, и теперь результат ближе, чем когда-либо, утверждает украинский лидер. Он добавил, что на встрече присутствовали советники по вопросам национальной безопасности 13 европейских стран, а также представитель офиса генерального секретаря НАТО.

Тем временем бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Она, в частности, заявила, что Зеленский употребляет наркотики.