Ермак неожиданно прокомментировал интервью о зависимости Зеленского

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что не является поклонником бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель. Так он отреагировал на её резонансное интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, сообщает телеканал «ТСН».

В интервью Мендель, в частности, утверждала, что у Зеленского могли быть проблемы с наркотиками. По её словам, после посещения уборной перед интервью он выходил «другим человеком».

Она также добавила, что встречала людей, которые якобы видели его употребляющим наркотики в клубах.

«Я не являюсь фанатом госпожи Мендель, чтобы смотреть её интервью», - заявил Ермак.

Он также добавил, что фанатом американского журналиста Такера Карлсона, который якобы оскорбляет Украину, тем более не является.

Ранее сообщалось, что документ с планами назначений на руководящие должности в СБУ нашли в автомобиле, на котором ездил бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом заявил прокурор во время избрания экс-чиновнику меры пресечения.

