Каллас рассказала, куда пойдут деньги первого транша кредита ЕС Украине

Первый транш кредита в размере 90 млрд евро будет направлен Киеву в июне. Он будет направлен на закупку беспилотников, рассказала журналистам глава евродипломатии Кая Каллас. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, чиновница сделала ряд заявлений по текущей повестке в ходе пресс-конференции. В частности, она разъяснила, как будут распределены средства из кредита.

Глава евродипломатии не посчитала нужным раскрыть, у каких именно поставщиков Киев будет закупать дроны, в каких объемах будут производиться закупки, отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что производство дронов различных типов освоили в Германии, Франции, Испании, Великобритании, Италии, Чехии, Израиля и Турции.

Заводы производят как непосредственно беспилотники, так и комплектующие для них. Запчасти в дальнейшем поступают как на украинские, так и на совместные промышленные площадки, расположенные в европейских странах.