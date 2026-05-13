Китай договорился о сотрудничестве с бывшей республикой СССР

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Пекине подписали договор о вечной дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между двумя государствами.

Как сообщила пресс-служба таджикского лидера, стороны также приняли совместное заявление об углублении отношений всестороннего стратегического партнерства в новую эпоху.

Государственный визит Эмомали Рахмона в Китай проходит с 11 по 14 мая.