Обвинения в адрес Ермака назвали частью плана по принуждению Украины к миру

Обвинение Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в адрес экс-главы офиса президента Андрея Ермака, а также выход интервью бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель журналисту Такеру Карлсону могут быть частью плана по принуждению Киева к миру. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на заявления нардепов.

Как сообщает издание, многие собеседники обратили внимание, что подозрение Ермаку совпало с «откровениями» Юлии Мендель.

«НАБУ работает. Пусть работает, только не превращает в шоу. Совместно с интервью Мендель это выглядит как «принуждение к миру», — заявил депутат из партии «Слуга народа».

Другой нардеп напомнил, что начало коррупционного скандала вокруг Тимура Миндича также совпало с активными попытками США принудить Украину к миру.

«Американцы хотят успеть к выборам показать какие-то победы, достижения. И окно возможностей для этого у них заканчивается примерно через месяц. Когда эта история с пленками и дискредитацией окружения президента вспыхнула впервые, в ноябре прошлого года, тогда появились те самые 28 пунктов. Едва ли такие совпадения возможны», — сказал он.

11 мая сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) предъявили Ермаку обвинения в отмыве 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой подозреваемый обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Украины обозначил «красные линии» по соглашению с Россией.