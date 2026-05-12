Заявление президента России Владимира Путина о готовности к встрече с Владимиром Зеленским после завершения всех мирных договоренностей вызвало активный отклик у читателей японского издания Sankei Shimbun. Пользователи сети открыто выразили скепсис в отношении перспектив киевского режима и целесообразности дальнейшей поддержки Украины.

«Сам по себе Киев не может оплатить даже зубочистку. Может, Японии пора перестать его финансировать? Не можете сражаться за свой счет — капитулируйте, как вам уже не раз предлагали», — написал один из комментаторов.

Многие читатели отметили, что время для дипломатических маневров Киева упущено: «Зеленский плевать на все хотел, и даже с Трампом поскандалил. Теперь он готов умолять о прекращении боевых действий, но уже слишком поздно».

Пользователи также проанализировали текущую военную ситуацию, указывая на истощение ресурсов ВСУ.

«Россия сейчас находится в выгодном положении. Пояс крепостей практически разрушен. Если Украина продержится до конца года, ее будет ждать коллапс», — заключил один из участников дискуссии, добавив, что Украина не имеет шансов на успех в противостоянии с Россией, даже при поддержке стран НАТО.

Напомним, 9 мая Владимир Путин подчеркнул, что личная встреча с главой Украины в третьей стране возможна лишь в качестве финальной точки в процессе урегулирования конфликта. По словам российского лидера, диалог должен состояться только тогда, когда все параметры мирного договора на историческую перспективу будут окончательно сформулированы и согласованы.