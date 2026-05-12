«Капитулируйте, пока не поздно»: японцы обратились к Зеленскому после слов Путина
Заявление президента России Владимира Путина о готовности к встрече с Владимиром Зеленским после завершения всех мирных договоренностей вызвало активный отклик у читателей японского издания Sankei Shimbun. Пользователи сети открыто выразили скепсис в отношении перспектив киевского режима и целесообразности дальнейшей поддержки Украины.
Многие читатели отметили, что время для дипломатических маневров Киева упущено: «Зеленский плевать на все хотел, и даже с Трампом поскандалил. Теперь он готов умолять о прекращении боевых действий, но уже слишком поздно».
Пользователи также проанализировали текущую военную ситуацию, указывая на истощение ресурсов ВСУ.
Напомним, 9 мая Владимир Путин подчеркнул, что личная встреча с главой Украины в третьей стране возможна лишь в качестве финальной точки в процессе урегулирования конфликта. По словам российского лидера, диалог должен состояться только тогда, когда все параметры мирного договора на историческую перспективу будут окончательно сформулированы и согласованы.