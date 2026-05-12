Глава МИД Украины обозначил «красные линии» по соглашению с Россией
Украина не примет ни одной инициативы о мирном соглашении, в котором речь идет о территориальных уступках и ограничении суверенитета. Об этом заявил министр иностранных дел республики Андрей Сибига, чьи слова приводит «Европейская правда».
Глава МИД заявил, что подход Украины строится на устойчивом прекращении огня по текущим позициям. Это откроет путь к «более широким мирным переговорам», утверждает министр.
11 мая издание Kyiv Independent сообщило, что Россия на переговорах требует вывода ВСУ с территории Донбасса, контроля над Запорожской АЭС и отмены санкций, а США «в принципе» готовы на это пойти.
Также источники рассказали изданию, что США пытаются выступить посредником в достижении соглашения о временном прекращении огня между Россией и Украиной в обмен на снятие санкций с Москвы.
