Пока вы не уснули: требования Каллас к России и экстренное заявление НАБУ о Зеленском
Каллас заявила о необходимости уступки со стороны России для безопасности ЕС
Европа намерена сформулировать список требований к России, и среди них может быть пункт о выводе российского военного контингента из Приднестровья. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, сообщается на сайте Европейской службы внешних связей.
НАБУ сделало экстренное заявление о Зеленском
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) продолжает активную фазу следственных действий по делу «Мидас», связанному с легализацией средств через строительство элитной недвижимости.
Глава ВОЗ высказался о распространении хантавируса
Эпидемиологи не фиксируют признаки, свидетельствующие о начале более масштабной вспышки штамма хантавируса «Андес» (Andes), рассказал в эфире YouTube-канала Reuters глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
В Москве задержали певицу Линду
Оперативники задержали известную певицу Линду (настоящее имя — Светлана Гейман) для допроса по делу о мошенничестве. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник.
Генерал назвал точки запуска дронов по Белгороду и Воронежу
Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов заявил, что ВСУ могли атаковать Воронеж и Белгород дронами, запущенными с территорий Николаевской, Харьковской и Сумской областей. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».
«Команда с Запада»: названы возможные «заказчики» дела против Ермака
Политолог Юрий Светов считает, что расследование, фигурантом которого стал соратник Владимира Зеленского Андрей Ермак, могли инициировать США или Британия. Об этом эксперт заявил News.ru.
В файлах ЦРУ нашли упоминание тайного храма под Сфинксом
Опубликованный США документ Центрального разведывательного управления вновь вдохнул жизнь в конспирологическую теорию о том, что под Сфинксом находится тайный Зал записей, пишет Daily Mail.
В Госдуме назвали оптимальный курс доллара для российской экономики
Снижение курса национальной валюты до 80 рублей за доллар поможет защитить российские компании от давления зарубежных конкурентов и стимулировать экспорт.
Новый коррупционный скандал на Украине назвали «агонией режима Зеленского»
Политолог Алексей Мартынов в беседе с Рамблером прокомментировал предъявление обвинений бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку в отмывании средств на строительстве элитного коттеджного поселка под Киевом. Специалист отметил, что происходящее свидетельствует о терминальной стадии нынешней украинской власти. По его мнению, дело Ермака — это не акт правосудия, а симптом системного распада.
В Кремле оценили запас прочности российской экономики
Президент РФ Владимир Путин очень плотно занимается экономической проблематикой, он проводит регулярные совещания с кабинетом министров. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что правительство значительно понизило оценки роста российской экономики на ближайшую трехлетку.
В NASA заметили странные завихрения у берегов США
Спутниковые снимки показали странные зеленые завихрения на мелководье у северо-восточного побережья США, напоминающие цветной дым. Об этом сообщило NASA.