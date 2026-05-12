Пока вы не уснули: требования Каллас к России и экстренное заявление НАБУ о Зеленском

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Каллас заявила о необходимости уступки со стороны России для безопасности ЕС

© Global look

Европа намерена сформулировать список требований к России, и среди них может быть пункт о выводе российского военного контингента из Приднестровья. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, сообщается на сайте Европейской службы внешних связей.

Читать новость полностью

НАБУ сделало экстренное заявление о Зеленском

© Vasyl Shevchenko/Zuma/TACC

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) продолжает активную фазу следственных действий по делу «Мидас», связанному с легализацией средств через строительство элитной недвижимости.

Читать новость полностью

Глава ВОЗ высказался о распространении хантавируса

Эпидемиологи не фиксируют признаки, свидетельствующие о начале более масштабной вспышки штамма хантавируса «Андес» (Andes), рассказал в эфире YouTube-канала Reuters глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Читать новость полностью

В Москве задержали певицу Линду

Оперативники задержали известную певицу Линду (настоящее имя — Светлана Гейман) для допроса по делу о мошенничестве. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник.

Читать новость полностью

Генерал назвал точки запуска дронов по Белгороду и Воронежу

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов заявил, что ВСУ могли атаковать Воронеж и Белгород дронами, запущенными с территорий Николаевской, Харьковской и Сумской областей. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Читать новость полностью

«Команда с Запада»: названы возможные «заказчики» дела против Ермака

Политолог Юрий Светов считает, что расследование, фигурантом которого стал соратник Владимира Зеленского Андрей Ермак, могли инициировать США или Британия. Об этом эксперт заявил News.ru.

Читать новость полностью

В файлах ЦРУ нашли упоминание тайного храма под Сфинксом

Опубликованный США документ Центрального разведывательного управления вновь вдохнул жизнь в конспирологическую теорию о том, что под Сфинксом находится тайный Зал записей, пишет Daily Mail.

Читать новость полностью

В Госдуме назвали оптимальный курс доллара для российской экономики

Снижение курса национальной валюты до 80 рублей за доллар поможет защитить российские компании от давления зарубежных конкурентов и стимулировать экспорт.

Читать новость полностью

Новый коррупционный скандал на Украине назвали «агонией режима Зеленского»

Политолог Алексей Мартынов в беседе с Рамблером прокомментировал предъявление обвинений бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку в отмывании средств на строительстве элитного коттеджного поселка под Киевом. Специалист отметил, что происходящее свидетельствует о терминальной стадии нынешней украинской власти. По его мнению, дело Ермака — это не акт правосудия, а симптом системного распада.

Читать новость полностью

В Кремле оценили запас прочности российской экономики

Президент РФ Владимир Путин очень плотно занимается экономической проблематикой, он проводит регулярные совещания с кабинетом министров. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что правительство значительно понизило оценки роста российской экономики на ближайшую трехлетку.

Читать новость полностью

В NASA заметили странные завихрения у берегов США

Спутниковые снимки показали странные зеленые завихрения на мелководье у северо-восточного побережья США, напоминающие цветной дым. Об этом сообщило NASA.

Читать новость полностью