СМИ: Россия может стать посредником в иранском конфликте

Россия может выступить в качестве посредника в переговорах между США и Ираном. Об этом сообщает «Иносми» со ссылкой на Al Ittihad.

Как считает автор издания, Россия «поддерживает устойчивые и конструктивные отношения» с США и Ираном, поэтому Москва может выступить в роли посредника. При этом, в источнике говорится, что «у России нет четкого видения инициативы по посредничеству», но последние события показывают, что между США и Россией нет напряженности.

«Трамп выступил посредником в достижении договоренности о трехдневном прекращении огня между Россией и Украиной. Это свидетельствует о том, что отношения между ним и Москвой, по всей видимости, не являются напряженными. А значит, можно предположить, что он не будет возражать против участия России в текущих переговорах с Тегераном», — пишет источник.

Кроме того, источник указывает на слова президента России Владимира Путина, который заявил, что эскалация иранского конфликта не будет отвечать интересам ни одной из сторон, а сама ситуация на Ближнем востоке «ставит Россию в сложное положение» из-за ее хороших отношений с вовлеченными сторонами.

«Очевидно, что Россия стремится сохранить привилегированные отношения с обеими сторонами, и именно посредническая роль может рассматриваться как наиболее предпочтительный вариант — в определенной степени это могло бы напоминать успешные усилия Китая по нормализации саудовско-иранских отношений в марте 2023 года», — считают авторы статьи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что представители Ирана подтвердили готовность отказаться от обогащения урана и создания ядерного оружия.