Еще один лайнер изолировали из-за вируса

На круизном лайнере Ambition, прибывшем в Бордо, около 1,7 тысячи человек изолированы после смерти одного из пассажиров. Об этом сообщила газета Sud Ouest.

Уточняется, что мужчина, находившийся на борту, умер от гастроэнтерита, вызванного норовирусом. Как сообщает издание, умершим оказался британец. Ему было больше 90 лет.

Выяснилось, что заболели еще 50 пассажиров и членов экипажа. Все, кто находился на судне, были изолированы.

Лайнер прибыло на юго-запад Франции с Шетландских островов. Он делал остановки в Белфасте, Ливерпуле и французском Бресте. На судно направили группу медиков, чтобы взять у пассажиров биоматериал для анализов.

Согласно распоряжению префектуры пассажирам и членам экипажа запрещено покидать судно до тех пор, пока не будут получены результаты. Издание отмечает, что какой-либо связи с хантавирусом в данном случае нет. Речь может идти о вспышке гастроэнтерита. Его распространению могло способствовать замкнутое пространство на судне.

Лайнер с хантавирусом пришвартовали на Тенерифе из-за шторма

Ранее сообщалось, что судно MV Hondius, на борту которого выявили вспышку хантавируса, покинуло порт испанского острова Тенерифе. Нидерландский круизный лайнер следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения подтвердила семь случаев заражения, три человека умерли.

Пассажиров MV Hondius будут держать на 42-дневном карантине из-за инкубационного периода инфекции. За состоянием вывезенных с борта судна пассажиров будут следить специальные бригады медиков. По сообщению министра здравоохранения Испании Моники Гарсии, пациенты чувствуют себя хорошо. Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о крайне низком риске распространения хантавируса по планете. По его мнению, тревога мировой общественности понятна, учитывая масштаб и тяжесть последствий пандемии коронавируса, но нынешняя ситуация значительно отличается и такой угрозы не представляет.