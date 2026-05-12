Трамп готовится к встрече с Си Цзиньпином: что об этом пишут зарубежные СМИ

Встреча главы США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина пройдет на фоне незавершенной войны в Иране и энергетического кризиса. Чего ждут от переговоров западные СМИ, в материале «Рамблера».

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. Тегеран ответил ударами по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке. После провала мирного урегулирования президент Дональд Трамп отдал распоряжение о блокаде «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов».

Переговоры между США и Ираном продолжаются, однако Ормузский пролив остается закрытым, что серьезно влияет на мировые цены на нефть.

Уже в четверг, 14 мая, президент США Дональд Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин встретятся в Пекине «на саммите, который будет иметь большое значение», пишет Bloomberg.

«Эта поездка является первым визитом президента США в Китай почти за десять лет. Она проходит на фоне попыток лидеров двух крупнейших экономик мира урегулировать ряд двусторонних проблем и снизить напряженность в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. В центре внимания будут вопросы торговли и войны в Иране», - говорится в статье.

Несмотря на то, что Китай и Соединенные Штаты подчеркивают, что в последние месяцы их отношения в целом были стабильными и такими и останутся, остается нерешенным вопрос торговой войны между двумя странами, отмечает агентство Associated Press.

«Прошлый год, когда стороны заключили торговое перемирие, не решил ни одну из основных проблем и не означал возвращения к прежним отношениям. Теперь Китай ввел также новое требование о получении разрешения на экспорт редкоземельных металлов, которое может ужесточить в любой момент (…) А США ввели ограничения на экспорт в Китай современных компьютерных чипов и связанных с ними технологий», - заметили журналисты.

Нестабильная ситуация, сознательно созданная американским президентом, делает этот саммит непохожим ни на одну встречу лидеров США и Китая со времен, когда президент Ричард Никсон вывел Китай на мировую арену в 1970-х годах, констатирует CNN.

«Трамп превратил США в один из главных источников нестабильности в мире. Он также ослабил традиционные основы американского превосходства, включая свободную торговлю, альянсы и международный порядок, благоприятствующий Вашингтону», - отметила телекомпания.

На этом фоне Китай может воспользоваться «неспособностью президента США одержать явную победу в Иране и катастрофическими последствиями его войны для мировой экономики», говорится в статье.

А опрошенные Reuters политологи пришли к выводу, что президент США Дональд Трамп попробует добиться от Китая помощи со сделкой с Ираном, в свою очередь, Пекин может попросить его об уступках по Тайваню.

Ряд экспертов опасается, что эта сделка может подтолкнуть Китай к захвату Тайваня силой, и даже незначительное изменение формулировок Вашингтоном «вызовет беспокойство и отразится на других союзниках США в Азии», пишет агентство.

При этом источники The New York Times считают, что Си Цзиньпин готов надавить на главу Белого дома по вопросу продажи оружия Тайваню. Ранее Вашингтон одобрил продажу оружия на сумму $11 млрд, что вызвало осуждение со стороны Пекина. Еще один пакет поставок на сумму около $14 млрд ожидает окончательного одобрения от Трампа, который уже несколько месяцев откладывает принятие решения.

Напомним, что Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Однако КНР считает его своей неотъемлемой частью. А США, декларируя приверженность политике «одного Китая», продолжают поддерживать контакты с Тайбэем и поставлять оружие на остров.