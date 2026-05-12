Власти Турции закрыли дело фонда "Детство без войны". В рамках этого проекта Елены Зеленской организация вывезла в Стамбул сотни детей-сирот из Днепропетровской, Харьковской, Сумской областей Украины. Утверждалось, что цель фонда – держать ребят подальше от боевых действий.

На эвакуацию и содержание детей было получено 3,9 миллиона евро. При этом никаких отчетов о тратах фонд не предоставил. Все это выглядит очень странно, заявил расследовавший это дело турецкий адвокат Эймен Демир изданию "Царьград". По его словам, есть зафиксированные жертвы, есть протоколы - а дела теперь нет, все вышли сухими из воды. Бороться бесполезно — это мафия, утверждает юрист.

Ранее стало известно, что в Турции украинских сирот морили голодом и отказывали в медпомощи. Установлено, что как минимум двое из них подверглись сексуальному насилию. Дети жили в страшном запущенном бараке. Ведущую роль в отправке детей именно в Турцию сыграла жена Владимира Зеленского. Как заявил изданию экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров, Украина стала частью огромной бизнес-империи по торговле детьми, она регулярно поставляет их для Европы и США. Процесс резко интенсифицировался с приходом к власти Зеленского, это государство педофилов.