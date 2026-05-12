Европа намерена сформулировать список требований к России, и среди них может быть пункт о выводе российского военного контингента из Приднестровья. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, сообщается на сайте Европейской службы внешних связей.

По словам Каллас, до начала контактов с Россией европейцы должны «обсудить между собой», о чем именно планируется говорить с Москвой. И на ближайшей неформальной встрече министров иностранных дел планируется обговорить «предложения» Европы.

«Речь идёт о европейской безопасности, о том, что Россия постоянно нападает на своих соседей, и как мы можем этому противостоять. Для этого нам нужны уступки, в том числе и с российской стороны. Я была в Молдавии на прошлой неделе. Там, например, находятся российские войска, и вывод российских войск мог бы стать одним из условий стабильности и безопасности в регионе», — отметила Каллас.

Также она подчеркнула, что есть «много вопросов», которые касаются требований ЕС к России «для обеспечения стабильной и мирной Европы».

На Украине обозначили Приднестровье угрозой

11 мая Каллас допустила, что выступит в качестве переговорщика от ЕС в будущем диалоге с Россией. Кроме того, Каллас отвергла кандидатуру бывшего канцлера Германии, отметив, что он якобы «был высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний».

В феврале Каллас уже заявляла, что распространила среди стран-членов ЕС список с требованиями к России. Среди них, в частности, были пункты о запрете военного присутствия РФ в Белоруссии, Молдавии, Грузии и Армении.

В апреле президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости демилитаризации, деолигархизации и демократизации Приднестровья, чтобы вернуть регион в состав страны. Также в апреле секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Молдавия намерена «выдавить» оперативную группу российских войск (ОГРВ) из Приднестровья.

Ранее стало известно, как Молдавия хочет вернуть Приднестровье.