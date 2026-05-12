Уголовный сценарий: Зеленскому предрекли судьбу Ермака

Политолог Малек Дудаков допустил, что Владимир Зеленский может стать фигурантом уголовного дела о коррупции. Об этом эксперт рассказал News.ru.

Экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак ранее стал фигурантом дела об отмывании 460 миллионов гривен (около 10 миллионов долларов) на элитном строительстве под Киевом. По мнению следователей, Ермак действовал в составе организованной группы.

Украинский суд наложил арест на земельные участки и недвижимость под Киевом, которые фигурируют в деле. Ермак отрицает свою причастность к коррупционным преступлениям, подчеркивая, что «имеет только одну машину и одну квартиру».

Одновременно со скандалом вокруг Ермака бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель дала интервью Такеру Карлсону. Среди прочего, она заявила, что Зеленский сам одобряет схемы по отмыванию денег.

По мнению Дудакова, всё это показывает, что давление на Зеленского и его команду резко усиливается. Политолог считает, что власти США пытаются сделать Зеленского более сговорчивым.

«Не исключаю, что <…> мы увидим в дальнейшем возбуждение уголовных дел в отношении Зеленского», - подчеркнул Дудаков.

По его мнению, США могут требовать от Зеленского принять решение о выводе ВСУ с территории Донбасса.