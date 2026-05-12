Американцы помогут народу Кубе, который просит о помощи.

Об этом на своей стране в соцсети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп.

«Ни один республиканец никогда не говорил со мной о Кубе, которая является несостоявшейся страной и движется только в одном направлении — вниз! Куба просит помощи, и мы поговорим!!! А пока я отправляюсь в Китай!» — написал хозяин Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что Штаты «займутся» некой соседней страной, не уточнив, что имел в виду. Власти Кубы, в свою очередь, рассказали о «геноцидных намерениях» Вашингтона.

Позднее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал кризис между Кубой и США, заявив, что возможности решить напряженность с помощью грубой силы не существует.