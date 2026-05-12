НАБУ сделало экстренное заявление о Зеленском

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) продолжает активную фазу следственных действий по делу «Мидас», связанному с легализацией средств через строительство элитной недвижимости.

В ходе брифинга директор бюро Семен Кривонос сообщил, что на текущий момент Владимир Зеленский не проходит по материалам дела, однако проверка причастности украинского лидера к объектам недвижимости продолжается.

«Версии про принадлежность того или иного имущества проверяются в рамках расследования, которое продолжается», — пояснил Кривонос.

Тем временем Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) ходатайство об аресте Андрея Ермака с возможностью внесения залога в размере 180 миллионов гривен. Заседание по избранию меры пресечения назначено на сегодня на 16:00.

Параллельно ведомство расширяет фронт работ, расследуя коррупцию в оборонной и энергетической сферах. Особое внимание следствия приковано к производству беспилотников и поставкам в ВСУ некачественной амуниции, включая бракованные бронежилеты.

«С февраля 2025 года у нас идет расследование по ряду украинских производителей вооружений, в том числе и дронов», — уточнил глава НАБУ.

По данным следствия, речь идет о компании Fire Point, аффилированной с бизнесменом Тимуром Миндичем. Ранее в ходе заседания следственной комиссии Верховной рады данную структуру обвинили в систематическом завышении цен на ракеты и дальнобойные беспилотники, поставляемые по крупным государственным заказам.

Напомним, что накануне силовики предъявили обвинение Андрею Ермаку в легализации имущества, полученного преступным путем. Многие эксперты связали этот процесс с давлением Запада лично на Владимира Зеленского.