«У нас есть карты». Сибига высказался о положении Украины

Украина держит позиции и у нее есть на руках карты в виде беспилотных и оборонных технологий. Об этом заявил министр иностранных дел страны Андрей Сибига, чьи слова приводит «РБК-Украина».

«Украина держит позиции и у нас есть карты. <…> Украинские беспилотные технологии - это game changer и фактор, который дает нам преимущество», — заявил Сибига.

Сегодня Украина выступает как государство, которое может предложить партнерство в вопросах безопасности, утверждает министр. По его словам, «новая реальность» такова, что Киев стал «партнером безопасности и экспортером безопасности».

До этого посол республики в НАТО Алена Гетьманчук заявила, что на фоне потенциального отказа США передавать Германии дальнобойные ракеты Tomahawk Украина могла бы поставлять Берлину собственное вооружение и БПЛА.

Гетьманчук считает, что ее страна способна «с определенного момента сократить пробелы в возможностях НАТО по нанесению точечных ударов на большие расстояния». Это включает в себя «те возможности высокоточных ударов, которые ожидались от американцев». В этом отношении Украина «многое может предложить», утверждает посол.

Ранее глава МИД Украины обозначил «красные линии» по соглашению с Россией.