Литва пригрозила России из-за атаки на Украину после окончания перемирия

Литва заявит России протест из-за массированной ночной атаки по Украине, осуществленной после окончания перемирия.

Об этом заявил глава МИД республики Кястутис Будрис, передает издание LRT.

«Литва последовательно вызывает российского представителя в МИД для выражения решительного протеста в связи с действиями России и напоминания об обязанности соблюдать нормы международного права, и сделает это вновь во вторник», — заявил дипломат.

Он выразил уверенность, что Россия якобы не продемонстрировала стремление к завершению конфликта во время перемирия.

Проведение СВО возобновилось

Ранее Будрис призвал Европу оказывать на Россию давление, а не вести с ней переговоры. Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что переговорщиком между РФ и Европейским союзом мог бы стать бывший канцлер Германии Герхард Шредер.